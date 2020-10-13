14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель»;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 25б, отрезки улиц ДСП, Пушкина, Чокморова, Табышалиева, бульвара Эркиндик;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Жаз, Алтын-Бешик, Козу-Баглан), «Кок-Жар» (улица Ахунбаева от улицы Арстанбап до улицы Тон), «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Иссык-Коль), отрезки улиц Московской, Ибраимова, село Чон-Арык (улицы Семетей, Мира);
- 9.30-18.30 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Баялинова, Тыныстанова, Маяковского;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Усенбаева, Мичурина;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Орозбекова, Куренкеева, Малиновой, Тельмана, Пролетарской, Федорова;
- 15.00-18.00 — «Рабочий городок» (улицы Садырбаева, Ремесленная).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 0.00-5.00 — села Ленинское (район «Бакай», улицы Набережная, Алма-Атинская, Восточная, Виноградная), Луговое, Константиновка;
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Раимбекова, переулок Молодежный), Озерное (улицы Центральная, Шоссейная, Зеленая), Арашан (улица Нижняя стройка), Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Ленина, Советская, Луговая), Гроздь (улица Грозденская), Лебединовка (улицы Маяковского, Горького, Мамыркалиева), Нижняя Ала-Арча (улица Курманалиева), Ленинское (улицы Алма-Атинская, 243-291), Мраморное, Гроздь, Пятилетка, Верхний Ат-Башы, Берлик (улицы Молодежная, Парковая);
- 8.00-17.00 — села Джал (улицы Интернациональная, Проектируемая, Сельсоветская, Сатке), Студенческое (улицы Новосадовая, Садовая, Артезианская), город Шопоков (улицы Машиностроительная, Мира, Фрунзе, Ленина);
- 9.00-17.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, переулок Западный), Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, переулок Первомайский), Асылбаш (улицы Ленина, Сурабалды, Жайчи, Иманкулова, Доолот), Новопавловка (улицы Проектируемая, Алтын-Ордо, Гоголя, Чон-Арык, Манаса, Терек-Суу, Линия-1, 2, 5-7, 12,13, Маматемин-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Переулок-1, МТФ-2, Акиш у. Темирбек, Крупской, Кожомкул, Фрунзе, Гагарина, Кирова, Учительская, Деповская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Полярная, Северная, Кирова, тупик Кирова, переулок Токтогула);
Московский РЭС
- 9.30-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольного), Ак-Торпок (улица Ленина), Беловодское (улица Ленина, переулок Строительный), Александровка (улица Восточная), Сретенка (улицы Крупской, Новая, Кошары);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джер-Казар (улицы Осмонова, Шопокова), Новопокровка (улицы Ленина, Турсун Баря).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Салам-Алик, Колдук, Мырза-Аке, Кызыл-Абад, Кара-Добо, Маданият, Мачак, Кайрат, Нур-Абад, Тамак, Жаш, Калмак, Кызыл-Тейит, Жаңы-Ноокат, Бак-Кочо, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, город Ош (микрорайоны СМУТТ, «Ак-Тилек», «Достук», улицы Мамырова, Кулматова, Осмонова, Кокумбий, 45, 74, 94, 96, 98, 100, 102, Мамырова, 107, село Озгур).
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — город Кызыл-Кия (улицы Джин-Джиган, Караван, 60 лет Октября, Алимбаева, Гайдара, Жаштык, Забазарная, Кызыл-Кийская, Королева, Круговая, Логвиненко, Мин-Булак, Можокипова, Озерная, Орозова, Осмонова, Раззакова, Салиева, Тайгараева, Турусбекова, Беш-Капа, Ысманова, Усенбаева.