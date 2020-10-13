17:44
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рост COVID-19. Лекарства и СИЗ есть, но запасы нужно пополнять

Больницы в настоящее время обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами для лечения больных коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, если будет большой рост, запасы быстро закончатся. «Мы думаем об этом», — сказал он.

Замминистра добавил, что некоторые регионы заявляют о трехмесячных запасах. «Но давайте будем оптимистами, на два месяца точно хватит», — заметил Мадамин Каратаев.

Лечение осуществляется по последнему, четвертому протоколу. «По нему все идет нормально. В обсуждении этого протокола участвовали российские и другие зарубежные коллеги», — отметили в Минздраве.

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявили 343 случая. За последние трое суток скончались десять человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169095/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство инфекционной больницы в Бишкеке еще не закончено
COVID-19. В мире заразились 37,8 миллиона, умерли более 1 миллиона человек
Вторая волна коронавируса. Объявлен сбор волонтеров для оказания помощи
Вторая волна COVID-19. При каких симптомах нужна госпитализация
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
Два человека скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 343 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 49 871
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 190 человек
В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшей коронавирусом женщины
Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
17:44
Уголовное дело об избиении кыргызстанцев в Хабаровске закрыто Уголовное дело об избиении кыргызстанцев в Хабаровске з...
17:38
Из-за событий 5-7 октября более 5 тысяч человек остаются без работы
17:21
Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премьерства Садыра Жапарова
17:13
В ГУОБДД придумали, как заставить водителей оплачивать штрафы
17:06
Президент усомнился в легитимности утверждения Жапарова премьером. Что решил