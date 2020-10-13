Рост COVID-19. Лекарства и СИЗ есть, но запасы нужно пополнять

Больницы в настоящее время обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами для лечения больных коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, если будет большой рост, запасы быстро закончатся. «Мы думаем об этом», — сказал он.

Замминистра добавил, что некоторые регионы заявляют о трехмесячных запасах. «Но давайте будем оптимистами, на два месяца точно хватит», — заметил Мадамин Каратаев.

Лечение осуществляется по последнему, четвертому протоколу. «По нему все идет нормально. В обсуждении этого протокола участвовали российские и другие зарубежные коллеги», — отметили в Минздраве.

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявили 343 случая. За последние трое суток скончались десять человек.