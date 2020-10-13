Более 4,3 миллиона сомов задолжал мэрии Бишкека гаражный кооператив «Фаэтон»

Более 4,3 миллиона сомов задолжал столичному муниципалитету гаражный кооператив «Фаэтон». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в 2016 году кооперативу предоставили в аренду земельный участок под автостоянку с гаражами и автомастерскими на пересечении улицы Патриса Лумумбы и Садыгалиева.

Более 40,6 тысячи задолжали граждане Н.А. и М.Н. В 2006 году им в аренду на 49 лет предоставлен земельный участок площадью 780 квадратных метров под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с комплексом объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по улице Тыналиева. Но оплата не вносилась.

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В задолжниках и компания «Бишкеккурулуш». В 2007 году она на 49 лет заключила договор аренды участка площадью 800 квадратных метров под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями соцкультбыта и гаражей на пересечении улицы Уметалиева и улицы Киевской. «Однако до сих пор оплаты в городской бюджет нет. Задолженность с учетом пени уже 84 тысячи 288 сомов 53 тыйына», — отметили в мэрии.

Управление земельными ресурсами мэрии уведомило всех должников-арендаторов о погашении задолженности в течение пяти дней.

«В случае непогашения задолженности УЗР вынесет на ближайшее заседание комиссии вопросы о расторжении договора в одностороннем порядке, взыскании задолженности и изъятии земельного участка в судебном порядке с возвратом на баланс муниципалитета», — отметили в мэрии.

По любым вопросам можно обратиться в управление земельными ресурсами (УЗР) мэрии Бишкека по адресу: Бишкек, улица Чокморова, 246, телефон: 0312454273 либо на WhatsApp 0701012555.