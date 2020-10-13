Втрое увеличилось количество обращений на телефон доверия для детей

Количество звонков на телефон доверия для детей — 111 увеличилось в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.

По ее данным, всего за девять месяцев 2020 года поступило 108 тысяч 298 телефонных звонков. Большинство из них — ошибочные, ложные или носили справочный характер. Реальных обращений — 4 тысячи 456, из них 769 — от детей, когда абоненты просили оказать помощь или проконсультировать.

«По 3 тысячам 598 обращениям даны консультации и рекомендации, 474 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 384 обращения, в зависимости от его характера, перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — отметили в ведомстве.

В Минтруда отметили, что в 2019 году за девять месяцев в службе зарегистрировали 1 тысячу 389 реальных звонков (получение консультации или оказание помощи).