Избивший девочку в ТРК «Дордой Моторс» оказался ее братом. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.



По ее данным, оперативниками службы криминальной милиции установлено местонахождение и личность мужчины, избившего девочку. Это гражданин А.Ж. 1995 года рождения, который был доставлен в следственную службу.



В ходе досудебного производства А.Ж. пояснил, что он является родным братом девушки К.А. и между ними произошел конфликт в связи с семейными разногласиями. Он указал, что ранее такого рода разногласий между ними не возникало.

Пострадавшая К.А. отказалась обращаться с письменным заявлением в отношении родного брата. Претензий девушка к обидчику не имеет, в данное время чувствует себя хорошо.



В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства.