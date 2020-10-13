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Общество

Избивший девочку в ТРК «Дордой Моторс» оказался ее братом

Избивший девочку в ТРК «Дордой Моторс» оказался ее братом. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

По ее данным, оперативниками службы криминальной милиции установлено местонахождение и личность мужчины, избившего девочку. Это гражданин А.Ж. 1995 года рождения, который был доставлен в следственную службу.

В ходе досудебного производства А.Ж. пояснил, что он является родным братом девушки К.А. и между ними произошел конфликт в связи с семейными разногласиями. Он указал, что ранее такого рода разногласий между ними не возникало.

Пострадавшая К.А. отказалась обращаться с письменным заявлением в отношении родного брата. Претензий девушка к обидчику не имеет, в данное время чувствует себя хорошо.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169061/
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