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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кто является основным разносчиком COVID-19: новое исследование ученых

Группа ученых из Принстонского экологического института, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Джонса Хопкинса пришла к выводу, что главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди. Результаты исследования опубликовал журнал Science.

Изучив ситуацию с заражением коронавирусом в Индии, специалисты установили, что около 70 процентов пациентов с COVID-19 никого не заразили, в то время как всего 8 процентов спровоцировали более половины новых случаев инфицирования. Анализ данных 500 тысяч больных из штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

«В целом среди всех возрастных групп наиболее высоки шансы подхватить заболевание от сверстников», — отметили ученые.

Проанализировав показатели смертности, они также выяснили, что в среднем пациенты с COVID-19 в Индии умирали через восемь дней после госпитализации, в то время как в США больные уходили из жизни через 13 дней.

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 397 тысяч 237. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 37 миллионов 801 тысяча 526 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 804 тысячи 199), Индии (7 миллионов 175 тысяч 880), Бразилии (5 миллионов 103 тысячи 408), России (1 миллион 305 тысяч 93), Колумбии (919 тысяч 804), Аргентине (903 тысячи 730), Испании (888 тысяч 968), Перу (851 тысяча 171) и Мексике (821 тысяча 45).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

В пресс-службе Принстонского университета подчеркнули, что до сих пор в мире не проводилось столь масштабных исследований, изучающих распространение заболеваний.

Ранее японские ученые провели исследование и выяснили срок жизни COVID-19 на человеческой коже. Оказалось, что коронавирусы остаются активными дольше, чем другие известные вирусы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169056/
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