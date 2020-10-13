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Общество

Балбак Тулобаев: Мы не должны запугивать туристов

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев прокомментировал сообщения о незаконных сборах с пансионатов и домов отдыха.

По его словам, в социальных сетях сейчас распространяют сообщения и видео о незаконных сборах. Он утверждает, что все это провокация. В регионе все спокойно.

«Сегодня я буду в Аксуйском районе, завтра — в Тонском и Джети-Огузском, потом — в Балыкчи и Иссык-Кульском районе. Есть старые видео, на которых провокационные группировки идут в пансионаты, просят спонсорские деньги на какие-то мероприятия, социальные объекты. Такого быть не должно. Если им нужны какие-то социальные объекты, я сам могу обеспечить. Мы сами можем профинансировать», — заявил Балбак Тулобаев.

«Незаконных действий не должно быть. Мы должны друг друга поддерживать, потому что сейчас будет открытие зимнего сезона туризма, потом будет летний сезон. Мы не должны запугивать туристов. Я вас очень прошу, будьте благоразумны и терпеливы», — обратился он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168988/
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