Балбак Тулобаев: Мы не должны запугивать туристов

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев прокомментировал сообщения о незаконных сборах с пансионатов и домов отдыха.
По его словам, в социальных сетях сейчас распространяют сообщения и видео о незаконных сборах. Он утверждает, что все это провокация. В регионе все спокойно.
«Незаконных действий не должно быть. Мы должны друг друга поддерживать, потому что сейчас будет открытие зимнего сезона туризма, потом будет летний сезон. Мы не должны запугивать туристов. Я вас очень прошу, будьте благоразумны и терпеливы», — обратился он.