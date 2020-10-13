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Общество

ООН считает представителем конституционной власти Сооронбая Жээнбекова

Накануне состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

По ее данным, спецпредставитель Генерального секретаря подтвердила, что ООН всегда была и остается надежным партнером Кыргызстана. При этом Наталья Герман призвала к мирному разрешению сложившейся ситуации и считает, что сейчас именно Сооронбай Жээнбеков является легитимным президентом Кыргызстана, представителем конституционной власти в стране.

«Выражена надежда, что президенту в рамках правового поля и при поддержке всех политических сил, широких слоев населения, в том числе гражданского общества и молодежи, удастся найти верные решения для государства. Отмечено, что Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за событиями в Кыргызстане. В своих заявлениях от 6 и 9 октября 2020 года Генеральный секретарь вновь подтвердил готовность ООН оказать содействие в нахождении решений по выходу из кризисной ситуации в рамках конституционного процесса, в том числе в организации новых парламентских выборов в Кыргызстане и скорейшей экономической стабилизации страны», — говорится в сообщении.

В свою очередь Чингиз Айдарбеков отметил, что сейчас президент прилагает усилия по скорейшему возвращению происходящих политических процессов в правовое поле.

Вместе с тем отмечено, что в стране вновь увеличивается число заразившихся COVID-19, и с приходом зимы и похолоданием ситуация может прогнозируемо резко ухудшиться. В этой связи кыргызская сторона рассчитывает на продолжение помощи ООН для борьбы с распространением коронавируса и негативными последствиями пандемии на экономику Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168983/
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