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Общество

Дом, напечатанный на 3D-принтере. В Калифорнии начали массовое производство

Калифорнийская компания Mighty Buildings объявила о начале производства полноценных домов с использованием искусственного камня и технологии 3D-печати. Американские СМИ пишут, что фирма производит дома площадью 33 квадратных метра. Время создания полностью готового к чистовой отделке дома всего 24 часа.

Традиционно в 3D-принтерах при строительстве домов используется бетонная смесь. Однако компания применяет синтетический камень, который под действием ультрафиолетовых лучей застывает практически мгновенно. При таких условиях во время строительства горизонтальных плоскостей (потолок или пол) не требуется установка опорной конструкции. Сразу же после печати дома все поверхности обрабатываются, шлифуются роботизированным комплексом, подготавливая стены и потолки к чистовой отделке.

Сообщается также, что сама «коробка» строится на заводе компании, а потом доставляется на место, указанное заказчиком. Такой способ значительно снижает время изготовления дома, повышает качество конструкций, чистоту их обработки и самое главное снижает себестоимость возводимого объекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168925/
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