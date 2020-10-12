Застрял в карантине? Актер фильма «Пассажиры» собрал кубик Рубика за минуту

Актер фильмов «Пассажиры» и «Стражи Галактики» Крис Пратт показал, как быстро может собрать кубик Рубика. Видео он выложил в своем Instagram.

«Я весь год пытался собрать кубик Рубика менее чем за минуту, чтобы продемонстрировать это в Instagram. Наконец-то я это сделал! Мировой рекорд — около пяти секунд», — написал актер.

«Застрял в карантине? Купи себе кубик Рубика!» — отметил он.

Сейчас съемки фильма «Мир Юрского периода 3: Власть», в которых участвует и Крис Пратт, приостановлены. У кого-то из группы диагностировали коронавирус.