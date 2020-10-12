Более 4,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, топливно-энергетические службы с 9 октября начали подавать отопление. Подключен 2 тысячи 481 объект из запланированных 2 тысяч 700 объектов.
В мэрии отметили, что в городе есть крупные задолжники:
- «Джал-29», дома № 22, 22/1, 22/2 – компания «Маккена» – 1 миллион 721 тысяча сомов;
- улица Тыналиева, дома № 3/5, 3/6 – компания «Шерой» – 324 тысячи сомов;
- улица Тыналиева, дом № 2/21 (А,Б,В,Г) – компания «Имарат–Прогресс» – 244 тысячи сомов;
- улица Термечикова, дом № 10/1 – компания «Кыргыз-Каганат» – 92 тысячи сомов;
- улица Толстого, дом № 126 – компания «Оргтехстрой» – 1 миллион 610 тысяч сомов;
- улица Панфилова, дом № 16 – 215 тысяч сомов.
В муниципалитете убедительно просят абонентов погасить задолженность за теплоснабжение.
По всем вопросам, касающимся отопления, можно обращаться:
КП «Бишкетеплоэнерго»:
- абонентская служба: 0312212847;
- расчетный отдел: 0312212845;
- диспетчерская служба: 0701777110, 0312212906;
- отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 0312492535, 0312212804.
ОАО «Бишкектеплосеть»:
- Центр поддержки потребителей — 0312611169;
- дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
- дежурный инженер Южного района — 0312510622, 0312217406;
- диспетчерская служба — 0312568558.