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Общество

Более 4,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане за отопление

Более 4,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, топливно-энергетические службы с 9 октября начали подавать отопление. Подключен 2 тысячи 481 объект из запланированных 2 тысяч 700 объектов.

В мэрии отметили, что в городе есть крупные задолжники:

  • «Джал-29», дома № 22, 22/1, 22/2 –  компания «Маккена» – 1 миллион 721 тысяча сомов;
  • улица Тыналиева, дома № 3/5, 3/6 – компания «Шерой» – 324 тысячи сомов;
  • улица Тыналиева, дом № 2/21 (А,Б,В,Г) – компания «Имарат–Прогресс» – 244 тысячи сомов;
  • улица Термечикова, дом № 10/1 – компания «Кыргыз-Каганат» – 92 тысячи сомов;
  • улица Толстого, дом № 126 – компания «Оргтехстрой» – 1 миллион 610 тысяч сомов;
  • улица Панфилова, дом № 16 – 215 тысяч сомов.

В муниципалитете убедительно просят абонентов погасить задолженность за теплоснабжение.

По всем вопросам, касающимся отопления, можно обращаться:

КП «Бишкетеплоэнерго»:

  • абонентская служба: 0312212847;
  • расчетный отдел: 0312212845;
  • диспетчерская служба: 0701777110, 0312212906;
  • отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 0312492535, 0312212804.

ОАО «Бишкектеплосеть»:

  • Центр поддержки потребителей  0312611169;
  • дежурные инженеры Центрального района  0312365719, 0312300767;
  • дежурный инженер Южного района  0312510622, 0312217406;
  • диспетчерская служба  0312568558.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168911/
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