Более 4,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, топливно-энергетические службы с 9 октября начали подавать отопление. Подключен 2 тысячи 481 объект из запланированных 2 тысяч 700 объектов.

В мэрии отметили, что в городе есть крупные задолжники:

«Джал-29», дома № 22, 22/1, 22/2 – компания «Маккена» – 1 миллион 721 тысяча сомов;

улица Тыналиева, дома № 3/5, 3/6 – компания «Шерой» – 324 тысячи сомов;

улица Тыналиева, дом № 2/21 (А,Б,В,Г) – компания «Имарат–Прогресс» – 244 тысячи сомов;

улица Термечикова, дом № 10/1 – компания «Кыргыз-Каганат» – 92 тысячи сомов;

улица Толстого, дом № 126 – компания «Оргтехстрой» – 1 миллион 610 тысяч сомов;

улица Панфилова, дом № 16 – 215 тысяч сомов.

В муниципалитете убедительно просят абонентов погасить задолженность за теплоснабжение.