21:50
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые

Вирус, который приводит к заболеванию COVID-19, способен выжить на поверхности банкнот и мобильных телефонов в течение 28 дней — намного дольше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Euronews.

Согласно исследованию, проведенному австралийским Государственным объединением научных и прикладных исследований, вирус SARS-CoV-2 оказался особенно «живучим» на гладких поверхностях, таких как экран телефона или денежные купюры, при температуре 20 градусов Цельсия.

Исследование проводилось в темноте — идеальных условиях для выживания вируса. Ранее ученые выяснили, что SARS-CoV-2 погибает от ультрафиолета. Высокие температуры, такие как 30 или 40 градусов Цельсия также укорачивают жизнь коронавируса.
 

Также исследователи пришли в выводу, что вирус быстрее погибает на пористых поверхностях, таких как хлопок. «То, как долго вирус на самом деле живет на поверхностях, позволит нам более точно предсказывать и сдерживать его распространение, а также лучше защитить людей», — сказал доктор Ларри Маршалл, исполнительный директор Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Согласно опубликованным в апреле рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус может существовать на пластиковых и стальных поверхностях в течение 72 часов, а на картонных — в течение 24 часов.

Однако эксперты утверждают, что люди чаще заражаются коронавирусом от другого человека, а не от прикосновений к поверхностям.

На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что коронавирус может часами находиться в воздухе и заражать людей на расстоянии более двух метров от инфицированного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168905/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Видео-контролируемое лечение применяется при ведении пациентов с туберкулезом
Вторая волна COVID-19. Кол-центр 118 возобновит работу на этой неделе
Инфекционная больница в Баткенской области начала принимать пациентов
Врача из Нооката, находящуюся в коме, не перевели в Нацгоспиталь
В городе Ош открыли круглосуточный стационар
COVID-19. В мире заразились 37,4 миллиона, умерли более 1 миллиона человек
В Кыргызстане еще 22 медика заразились коронавирусом
Пять человек скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 298 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 49 528
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 127 человек
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
21:43
Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждаю...
21:23
В Караколе резко похолодало: в городе дали отопление
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 октября: без осадков
20:46
Новая велодорожка в Бишкеке. Торговцы на тротуаре мешают проезду
20:23
Видео-контролируемое лечение применяется при ведении пациентов с туберкулезом