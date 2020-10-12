Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые

Вирус, который приводит к заболеванию COVID-19, способен выжить на поверхности банкнот и мобильных телефонов в течение 28 дней — намного дольше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Euronews.
Согласно исследованию, проведенному австралийским Государственным объединением научных и прикладных исследований, вирус SARS-CoV-2 оказался особенно «живучим» на гладких поверхностях, таких как экран телефона или денежные купюры, при температуре 20 градусов Цельсия.
Также исследователи пришли в выводу, что вирус быстрее погибает на пористых поверхностях, таких как хлопок. «То, как долго вирус на самом деле живет на поверхностях, позволит нам более точно предсказывать и сдерживать его распространение, а также лучше защитить людей», — сказал доктор Ларри Маршалл, исполнительный директор Государственного объединения научных и прикладных исследований.
Согласно опубликованным в апреле рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус может существовать на пластиковых и стальных поверхностях в течение 72 часов, а на картонных — в течение 24 часов.
Однако эксперты утверждают, что люди чаще заражаются коронавирусом от другого человека, а не от прикосновений к поверхностям.
На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что коронавирус может часами находиться в воздухе и заражать людей на расстоянии более двух метров от инфицированного.