Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 8 минут.
В столице введено чрезвычайное положение.
У кого намечается той
Рыскелди Момбеков
Родился 13 октября 1968 года в селе Шекер Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Андрей Воропаев
Родился 13 октября 1972 года. Директор ТЭЦ Бишкека.
Алмазбек Карасартов
Родился 13 октября 1976 года в селе Кара-Кульджа. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил КР, заместитель коменданта Бишкека.
Памятные даты
Образована Баткенская область
Образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кия.
Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000-го Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008 года был переведен из районного в областное подчинение.
Область граничит на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова
Родилась 13 октября 1919 года.
Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.
Публиковалась с 1939-го. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.
Основной темой произведений Сатин Абдыкеримовой является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.
Умерла 20 февраля 1988 года.