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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Кол-центр 118 возобновит работу на этой неделе

Кол-центр 118 возобновит работу на этой неделе. Об этом 24.kg сообщил директор Центра электронного здравоохранения Бахтияр Станбеков.

По его словам, горячая линия не работала временно по техническим причинам. «Мы сейчас перевели номера в объединенные ЦСМ Бишкека и областные. В пятницу провели обучение и настройку программы. На этой неделе запустим, возможно, завтра», — сказал Бахтияр Станбеков.

Отметим, читатели 24.kg заявили, что не смогли связаться с кол-центром и получить консультацию по симптомам.

В Кыргызстане отмечается рост заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Возобновились факты смерти заболевших от короновируса и внебольничной пневмонии. За последние сутки от коронавируса скончались пять человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168860/
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