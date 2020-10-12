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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Инфекционная больница в Баткенской области начала принимать пациентов

В Баткенской области в эксплуатацию ввели здание инфекционной больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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По его данным, работы по реконструкции старого здания Баткенского областного центра семейной медицины под больницу на 90 коек завершили.

Сейчас в больнице уже проходят лечение 63 пациента. Медучреждение обеспечено теплом и необходимым оборудованием — установлено три аппарата ИВЛ, 60 кислородных концентраторов.

В целом для зараженных коронавирусом в области подготовили 538 коек.

Отметим, сегодня в Баткенской области выявили 86 новых случаев заражения COVID-19. По стране за сутки зарегистрировано 298 фактов, пять человек скончались. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168858/
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