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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 37,4 миллиона, умерли более 1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 190 тысяч 697. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 37 миллионов 404 тысячи 289 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 762 тысячи 546), Индии (7 миллионов 53 тысячи 806), Бразилии (5 миллионов 94 тысячи 979), России (1 миллион 291 тысяча 687), Колумбии (911 тысяч 316), Аргентине (894 тысячи 206), Испании (861 тысяча 112), Перу (849 тысяч 371) и Мексике (817 тысяч 503).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 25,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 116 тысяч 260 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 75 тысяч 942. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 71 человека. В том числе в США скончались 214 тысяч 764 человека, Бразилии — 150 тысяч 488, Индии — 108 тысяч 334, Мексике — 83 тысячи 781 и Великобритании — 42 тысячи 915.

В Кыргызстане зарегистрировали 49 тысяч 528 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 831, Узбекистане — 61 тысячу 98, Таджикистане — 10 тысяч 222.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168836/
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