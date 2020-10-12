Фильм из Кыргызстана включен в программу фестиваля «Киношок»

Фильм «Шамбала» режиссера Артыка Суюндукова включен в программу фестиваля «Киношок». Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.

По его данным, за главную награду в основном конкурсе поборются девять картин: «Спайс бойз» Владимира Зинкевича, «На дальних рубежах» Максима Дашкина, «Любовь без размера» Марии Шульгиной, а также казахские «Черный, черный человек» и «Жаным, ты не поверишь», чеченская «История одной картины», «Бесцветные сны» из Узбекистана, кыргызская «Шамбала» и лента «Холодно», которую представит Россия.

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Фильм «Шамбала» снят по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Председателем жюри выступит режиссер Валерий Ахадов. Вместе с ним победителя выберут актриса Татьяна Абрамова, композитор Юрий Потеенко, телеведущий Андрей Смирнов и художник-постановщик Владимир Трапезников.

В этом году все мероприятия фестиваля посвящены юбилейной дате — 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

XXIX Открытый кинофестиваль «Киношок», который традиционно принимает город-курорт Анапа, пройдет с 17 по 23 октября.

Созданный в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей «Киношок» знакомит зрителей и кинокритиков с выдающимися киноработами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ.