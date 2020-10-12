В Кыргызстане еще 22 медика заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 22 медицинских работника. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке коронавирусом заразились два медика, в Оше — три, в Ошской области — восемь, в Джалал-Абадской — три, в Баткенской — три, в Чуйской — один, в Иссык-Кульской — два.

За сутки из стационара с выздоровлением выписан один медик, из домашней самоизоляции — три.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 437, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 89.