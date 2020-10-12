В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 127 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 127 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 20 человек, в Оше — 16, Чуйской области — 7, Ошской — 23, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 41.

За весь период выздоровели 44 тысячи 522 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.