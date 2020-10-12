Школы и детсады в Бишкеке решили не подключать к отоплению

Школы и детсады в Бишкеке решили пока не подключать к отоплению. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр города Виктория Мозгачева.

По ее словам, делать это сейчас нерационально. Дети не посещают дошкольные и общеобразовательные учреждения. Часть сотрудников работает из дома, в школах и детсадах находятся только дежурные группы. «Сильных морозов нет. По мере необходимости будем решать эти вопросы. Подключить тепло сможем в любое время. Если возникнет необходимость открывать дневные стационары в учебных заведениях, прогреем здания за сутки, проблем не будет», — сказала Виктория Мозгачева.

По данным на 9.00 12 октября, Бишкектеплоэнерго подключило 98,6 процента жилых домов (615 зданий из 624), 100 процентов медучреждений (12 из 12), 53 процента прочих бюджетных организаций, два вуза из восьми.

ОАО «Бишкектеплосеть», по сведениям на 17.00 11 октября, подключило 92 процента жилых домов, 46 процентов медучреждений (33 здания из 71), 5 процентов дошкольных учреждений. Работы по подключению остальных потребителей продолжаются.

Отопительный сезон в столице начат 9 октября.