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Общество

New York Times: Осужденный за похищение избран главой правительства Кыргызстана

Парламент КР одобрил премьер-министром человека, выпущенного из тюрьмы протестующими всего несколько дней назад. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Кыргызстан – единственная демократическая страна в Центральной Азии.

«Человек, осужденный за похищение, был избран премьер-министром Кыргызстана в субботу после того, как противостоящие друг другу политики договорились о новом правительстве, чтобы положить конец почти недельным беспорядкам в среднеазиатской стране», – отмечает СМИ.

Как отмечается, соглашение о передаче правительства в подчинение Садыру Жапарову, который на прошлой неделе был освобожден из тюрьмы антиправительственными протестующими, должно помочь утихомирить насилие на улицах.

«Однако некоторый круг лиц обеспокоен тем, что криминальные элементы одержали верх в борьбе за власть, вызванной спорными результатами парламентских выборов в минувшее воскресенье», – пишет The New York Times.

Сооронбай Жээнбеков, который исчез из поля зрения после того, как протестующие взяли штурмом его кабинет, вновь появился в пятницу, взяв на себя инициативу в попытке стабилизировать ситуацию, уволив предыдущее правительство и пообещав уйти в отставку после формирования нового кабинета министров.

«Уход Жээнбекова, который был избран в 2017 году, ознаменует уже третий раз за 15 лет, когда насильственные протесты свергают президента в Кыргызстане — единственной стране в Центральной Азии с крупицей демократии, но склонной к нестабильности из-за глубокой нищеты, кланового соперничества и разделения между севером и югом», — пишет издание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168800/
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