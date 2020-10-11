COVID-19 бьет рекорды. За неделю число случаев заражения выросло на 2 миллиона

За последние шесть дней число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 134 тысячи 440. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 37 миллионов 213 тысяч 592 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 718 тысяч 947), Индии (7 миллионов 53 тысячи 806), Бразилии (5 миллионов 82 тысячи 637), России (1 миллион 278 тысяч 245), Колумбии (902 тысячи 647), Аргентине (883 тысячи 882), Испании (861 тысяча 112), Перу (846 тысяч 88) и Мексике (814 тысяч 328).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 25,8 миллиона человек. За шесть дней показатель вырос на 1,4 миллиона человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 72 тысяч 871. За шесть дней показатель вырос на 36 тысяч 760 человек. В том числе в США скончались 214 тысяч 377 человек, Бразилии — 150 тысяч 198, Индии — 108 тысяч 334, Мексике — 83 тысячи 642 и Великобритании — 42 тысячи 850.

В Кыргызстане зарегистрировали 49 тысяч 230 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 757, Узбекистане — 60 тысяч 894, Таджикистане — 10 тысяч 180.