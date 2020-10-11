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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Число случаев заражения достигло июльских значений

На сегодня число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса достигло тех же значений, что было в середине июля. Об этом свидетельствую данные ресурса Our World in Data.

Данные показывают, что с начала октября в Кыргызстане начало резко расти число ежедневных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали 306 случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Похожие показатели были и в конце июня — начале июля, когда в Кыргызстане был резкий рост числа заражений.

В Кыргызстане в последние дни отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В больнице кыргызско-турецкой дружбы не осталось мест для пациентов с COVID-19. Таких больных начали принимать в других стационарах.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168780/
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