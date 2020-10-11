В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 168 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 168 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 24 человека, в Оше — 13, Чуйской области — 10, Ошской — 35, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 44, Баткенской — 24.

За весь период выздоровели 44 тысячи 395 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.