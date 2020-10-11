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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 306 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 49 230

В Кыргызстане за сутки выявили 306 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 53 случая, Оше — 54, Чуйской области — 20, Ошской — 52, Таласской — 2, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 63, Баткенской — 41.

С марта в республике зарегистрировали 49 тысяч 230 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168771/
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