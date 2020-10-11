10:57
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рост COVID-19. Необходимости открывать дневные стационары в Бишкеке пока нет

Необходимости открывать дневные стационары в Бишкеке пока нет. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, сейчас в среднем в сутки регистрируется 50-70 новых случаев коронавируса. Часть больных лечится амбулаторно. Крайне тяжелых пациентов нет.

Читайте по теме
В Кыргызстане снова растет смертность от COVID-19

«Люди уже не занимаются самолечением, а сразу обращаются в больницу. Есть семейные случаи, когда заражаются сразу по 3-4 человека, контактные. Есть бессимптомные носители. Они бы и не знали, что болеют, если бы не ПЦР. Их обследуют как контактных либо они хотят выехать из страны», — сказала вице-мэр.

«Сейчас мы пока не видим необходимости открывать дневные стационары: первичной помощи достаточно в центрах семейной медицины и больницах. Есть протоколы Минздрава, согласно которым капельницы ставят не всем, а строго по показаниям в зависимости от состояния больного. Прописывают больше таблетированные препараты. Если люди придержутся санитарных требований, будут носить маски и соблюдать дистанцию, мы постараемся сдержать волну», — добавила вице-мэр.

В Кыргызстане в последние дни отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В больнице кыргызско-турецкой дружбы не осталось  мест для пациентов с COVID-19. Таких больных начали принимать в других стационарах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168766/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. В Кыргызско-Турецкой больнице не осталось мест
В Кыргызстане еще 14 медиков заразились коронавирусом
Пять человек скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 307 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 48 924
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 130 человек
В больнице № 6 Бишкека приостановили ремонт. Она начнет прием по профилю
В Кыргызстане снова растет смертность от COVID-19
На одно место в самолете, улетающем в Россию, претендуют три человека
В Токмаке завершили капитальный ремонт больницы
Более $500 тысяч выделила Канада странам Центральной Азии на борьбу с COVID-19
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
11 октября, воскресенье
10:51
Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: ничего нового Садыр Жапаров назвал приоритетные направления работы: н...
10:47
Первый замглавы МВД навестил сотрудников, раненных во время митингов
10:46
Рост COVID-19. Необходимости открывать дневные стационары в Бишкеке пока нет
10:36
Беспорядки в Бишкеке. Фарид Ниязов задержан на 48 часов
10:33
Режим ЧП в Бишкеке. Открыт единый номер call-центра комендатуры