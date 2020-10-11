Рост COVID-19. Необходимости открывать дневные стационары в Бишкеке пока нет

Необходимости открывать дневные стационары в Бишкеке пока нет. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, сейчас в среднем в сутки регистрируется 50-70 новых случаев коронавируса. Часть больных лечится амбулаторно. Крайне тяжелых пациентов нет.

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«Люди уже не занимаются самолечением, а сразу обращаются в больницу. Есть семейные случаи, когда заражаются сразу по 3-4 человека, контактные. Есть бессимптомные носители. Они бы и не знали, что болеют, если бы не ПЦР. Их обследуют как контактных либо они хотят выехать из страны», — сказала вице-мэр.

«Сейчас мы пока не видим необходимости открывать дневные стационары: первичной помощи достаточно в центрах семейной медицины и больницах. Есть протоколы Минздрава, согласно которым капельницы ставят не всем, а строго по показаниям в зависимости от состояния больного. Прописывают больше таблетированные препараты. Если люди придержутся санитарных требований, будут носить маски и соблюдать дистанцию, мы постараемся сдержать волну», — добавила вице-мэр.

В Кыргызстане в последние дни отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В больнице кыргызско-турецкой дружбы не осталось мест для пациентов с COVID-19. Таких больных начали принимать в других стационарах.