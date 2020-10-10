В эти выходные не получится оформить машину на авторынке

Кассы банка «Кыргызстан» в межрегиональном секторе Бишкекского отдела госучреждения «Унаа» на территории рынка «РИОМ-авто» не будут работать 10 и 11 октября 2020 года. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, кассы банка не будут работать из-за введенных Нацбанком ограничений. Поэтому услуга по регистрации транспортных средств недоступна.

«Деятельность сектора по регистрации транспортных средств возобновят 12 октября. Просим вас с пониманием отнестись к данной временной и вынужденной мере, связанной с обеспечением общественной безопасности. Для обеспечения безопасности из числа сотрудников организованы дружины, которые охраняют ведомство», — подчеркнули в ГРС.