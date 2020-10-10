В Кыргызстане еще 14 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 14 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке коронавирусом заразился один медик, Оше — один, Ошской области — три, Джалал-Абадской области — шесть, Баткенской — два, Иссык-Кульской — один.

За сутки из домашней самоизоляции с выздоровлением выписаны шесть медработников.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 393, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 81.