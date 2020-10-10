В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 130 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 130 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 16 человек, в Оше — 13, Чуйской области — 12, Ошской — 31, Таласской — 1, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 28, Баткенской — 10.

За весь период выздоровели 44 тысячи 227 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.