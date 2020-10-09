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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В больнице № 6 Бишкека приостановили ремонт. Она начнет прием по профилю

Городская клиническая больница № 6 начнет прием больных по профилю, в случае необходимости будет перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, больницу ранее закрыли на ремонт. Но в столице есть потребность в койках для лечения терапевтических, кардиологических, неврологических пациентов, учитывая, что многие лечебные учреждения были перепрофилированы для приема больных с COVID-19. Поэтому Минздрав решил открыть ГКБ № 6 без ремонта. Он будет проведен в следующем году.

В ведомстве напомнили, что в Бишкеке пациентов с COVID-19 принимают Городская клиническая больница № 1, больница кыргызско-турецкой дружбы, Национальный центр фтизиатрии и Национальный госпиталь. При необходимости будут развернуты койки и в других организациях здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168460/
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