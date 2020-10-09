В Токмаке завершили капитальный ремонт больницы. Об этом сообщает Госстрой.

По его данным, объект сдан в эксплуатацию.

«Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койко-мест. Ремонт больницы начался 28 июля 2020 года, всего профинансировано 45 миллионов 700 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что подрядная организация провела необходимые монтажные и электромонтажные работы. Обновлены кровля здания и котельной, завершены работы по внутренней и наружной отделке. Установлены новые оконные, дверные блоки и внутренние перегородки, пожарная сигнализация, внутренняя вентиляция и отопление. Отремонтированы системы водопровода и канализации, завершены работы по устройству септика и ремонт входной группы здания.

Также за счет средств республиканского бюджета поставлена необходимая мебель.