Более $500 тысяч выделила Канада странам Центральной Азии на борьбу с COVID-19

Канада и Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) объединили усилия для борьбы с COVID-19 в странах Центральной Азии. Об этом сообщили в посольстве Канады в Казахстане.

По его данным, Канада предоставит грант в размере 750 тысяч канадских долларов (около $566 тысяч) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

«Во всем мире коронавирусная пандемия оказала наиболее разрушительное воздействие на самые уязвимые группы, в том числе на женщин, людей, живущих за чертой бедности, с ограниченными возможностями и мигрантов. При поддержке Канады, МФККиКП оказывает практическую социальную и психологическую помощь, а также проводит тренинги для волонтеров, работающих с людьми, столкнувшимися со множеством трудностей. Кроме того, федерация продолжает проводить информационные программы для увеличения осведомленности общественности о рисках, связанных с COVID-19, и о мерах безопасности в области общественного здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет внедряться в совокупности с Глобальной программой Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца по борьбе с COVID-19, в которую правительство Канады вложило 3 миллиона канадских долларов.