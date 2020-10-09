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Общество

В Кара-Суйском районе требуют передать государству грузовую компанию «Абу-Сахий»

В Кара-Суйском районе Ошской области грузоперевозчики собрались перед офисом компании «Абу-Сахий». Об этом сообщили в соцсетях.

Председатель общества дальнобойщиков «Айдоочу» Надир Токторов заявил, что они не намерены захватывать компанию, а хотят сохранить в целостности автопарк, пока государственные органы не опечатают все имущество «Абу-Сахий».

«Эта фирма нанесла большой урон стране. Они монополизировали грузоперевозки из Китая и были замешаны в коррупционных делах. Последние восемь лет «Абу-Сахий» контролируется людьми семьи Матраимовых. Мы считаем, что компания должна перейти государству. Сейчас идут слухи, что другие лица намерены захватить предприятие, поэтому мы намерены охранять его», — сказал он.

Напомним, что данная компания упоминается в расследовании «Азаттыка» и Kloop о контрабанде на кыргызской таможне.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168442/
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