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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 140 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 140 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 13 человек, в Оше — 24, Чуйской области — 13, Ошской — 41, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 20.

За весь период выздоровели 44 тысячи 97 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168421/
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