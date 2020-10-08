Правительство: Поставка местного угля на ТЭЦ Бишкека идет по графику

Руководители профильных государственных органов обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

На совещании отмечено, что государственные органы и предприятия, обеспечивающие электрической энергией и теплом, работают в штатном режиме. Несмотря на сложившуюся обстановку в стране, работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду проводится в установленном порядке.

Готовность организаций здравоохранения и образования к ОЗП составляет 74-76 процентов.

«В связи с сошедшим в Жумгальском районе Нарынской области оползнем доставка твердого топлива на ТЭЦ города Бишкека была временно затруднена. Сейчас уголь доставляют по графику. На всей территории республики открыты топливные базы, доставка угля в регионы проводится согласно плану. По итогам совещания поручено усилить работу по недопущению необоснованного роста цен на твердое топливо», — сообщили в кабмине.