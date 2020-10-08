ЦИК должна самостоятельно назначить повторные выборы в Жогорку Кенеш до 4 ноября. Об этом 24.kg заявили юристы правовой клиники «Адилет».

Они дали разъяснение о порядке назначения выборов депутатов парламента Кыргызстана.

Напомним, 6 октября 2020 года Центризбирком признал недействительными итоги голосования 4 октября 2020 года. В связи с чем в ближайшее время необходимо назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша.

«В случае, если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией. Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в средствах массовой информации в течение семи календарных дней после принятия решения о назначении повторных выборов (часть 1 статьи 38 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР»)», — отмечают юристы.

Следовательно, Центральная избирательная комиссия в рамках своих полномочий должна самостоятельно назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в течение одного месяца, до 4 ноября 2020 года, вне зависимости от других ветвей власти. юристы правовой клиники «Адилет»

При этом, как отмечается, сроки избирательных действий сокращаются на треть.