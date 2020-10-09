Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 октября облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День уменьшился до 11 часов 20 минут.

У кого намечается той

Искендер Матраимов

Родился 9 октября 1962 года в селе Агартуу Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Камчыбек Касымов

Родился 9 октября 1970 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Заслуженный тренер по тогуз-коргоолу, мастер спорта международного класса, судья международной категории, вице-президент Федерации тогуз-коргоола.

Мирлан Арстанбаев

Родился 9 октября 1973 в Оше. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Японии.

Доскул Бекмурзаев

Родился 9 октября 1973 в селе Бала-Саруу Таласской области. Генеральный директор ОАО «Северэлектро».

Айнура Аскарова

Родилась 9 октября 1976 года в селе Кегеты Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день почты

Фото Эдуарда Гавайлера. Здание почтамта в Бишкеке

Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза.

В 1878-м союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

Цель Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран.

Всемирный день яйца

Яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования дня, и многие страны, а особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею его отмечать.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кадыракун Рысмендеев

Родился 9 октября 1933 года в городе Балыкчи Иссык-Кульской области. Доктор химических наук, профессор (1982), лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области физико-химического анализа и химии комплексных соединений.

Опубликовано более 160 научных работ, в том числе восемь книг, учебников и учебно-методических пособий.

Под его руководством защищены докторская и 13 кандидатских диссертаций.

Умер 12 декабря 2008 года.

Умер государствнный деятель Сопубек Бегалиев

Фото из интернета. Сопубек Бегалиев

Родился 29 марта 1931 года в селе Чон-Таш. Государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сопубек Бегалиев.

В 1960 году назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961-м — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962 году стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963-м — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964 года — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. 1968-1991 годы — заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991-м приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.

В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.

Умер в 2001 году.

Куда сходить

Культура