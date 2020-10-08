Министерство транспорта и дорог работает в штатном режиме

Работники Министерства транспорта и дорог, все его подведомственные и структурные подразделения работают в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минтранса.

По его данным, на сегодня все перевальные участки автомобильных дорог открыты. Дорожные службы работают в оперативном порядке по содержанию трасс. Все инертные материалы на случай снегопада и гололеда имеются.

«Транспортные маршруты открыты, автовокзалы и автостанции республики работают также в штатном режиме», — подчеркнули в Минтрансе.