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Общество

Тепло в дома бишкекчан планируют начать подавать сегодня

Мэрия Бишкека планирует сегодня начать подачу отопления. Об этом сообщается в официальном аккаунте муниципалитета в Twitter.

По его данным, сейчас собирается штаб по подготовке к отопительному сезону. «Подпишут протокол и начнется подача тепла», — отметили в мэрии.

Напомним, сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов вернулся на рабочее место. За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168289/
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