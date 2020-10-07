В ГКНБ опровергают назначение в АКС Кубатбека Кожоналиева

ГКНБ опровергает назначение одиозного Кубатбека Кожоналиева на пост главы Антикоррупционной службы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что такой вопрос даже не рассматривался.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о кадровом решении.

Кубатбек Кожоналиев, напомним, проходил обвиняемым по уголовному делу о попытке захвата власти. Ему вменялись статьи 28 «Покушение на преступление», 30 «Соучастие в преступлении», 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и 297 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» УК КР.

Подсудимыми тогда проходили Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов. Они организовали митинг 3 октября 2012 года, когда толпа, возглавляемая депутатами, перелезла через забор «Белого дома».

Суд Кубатбека Кожоналиева оправдал.

Служил в органах нацбезопасности во времена президента Аскара Акаева. После его свержения был в люстрационных списках оппозиции за участие в фабрикации уголовных дел по политическим мотивам.