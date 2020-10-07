Сторонники Алмазбека Атамбаева направились на площадь Ала-Тоо.



«Мы не должны допускать разграбления госимущества, зданий частных предпринимателей. Ни одна партия не сделала революцию, ее сделал народ», — рассказал член партии СДК Темирлан Султанбеков.



«Наша главная задача — сохранить спокойствие и единство народа. Сейчас определенные лица занимаются грязными делами. Негодяи делят портфели и должности. Мы предлагаем поехать на площадь Ала-Тоо и выразить протест этому. Мы должны вернуть победу молодежи», — рассказал бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.



Отметим у здания «Форума» собрались более 300 сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.