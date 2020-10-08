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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 октября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День уменьшился до 11 часов 23 минут.

У кого намечается той

Мурат Мамбетов

Родился 8 октября 1955 года в Ат-Башинском районе Нарынской области. Заслуженный артист КР, режиссер, актер театра и кино.

Робин Джереми Орд-Смит

Родился 8 октября 1965 года. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана.

Нурбек Абдылдабеков

Родился 8 октября 1986 года. Заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Памятные даты

Всемирный день зрения


Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.

Запатентована микроволновая печь

из интернета
Фото из интернета

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

По легенде идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Первая серийная бытовая микроволновая печь выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В настоящее время микроволновая печь — один из самых популярных бытовых электроприборов.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168053/
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