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Общество

Некоторые отделы Государственной регистрационной службы Кыргызстана не работают

С 7 октября ГРС частично приостанавливает свою деятельность по оказанию государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ЦОНы Бишкека, отделы записей актов гражданского состояния паспортизации и регистрации населения, отделы по регистрации транспортных средств не работают.

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Это связано с тем, что приостановлена работа банковских систем, обеспечивающих прием платежей за государственные услуги.

В ГРС отметили, что организована круглосуточная работа по защите информационных баз персональных данных. Руководство и коллектив работают в штатном режиме.

В ЦОНах в Бишкеке работают отделы выдачи готовых паспортов.

О возобновлении работы подразделений ГРС по оказанию государственных услуг будет сообщено дополнительно.

По всем вопросам можно обращаться в кол-центр ГРС по короткому номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168046/
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