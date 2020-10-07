В Бишкеке вдвое выросло количество случаев COVID-19 за сутки

Вдвое выросло количество случаев COVID-19 в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, если ранее за сутки выявляли 25-26 новых случаев коронавируса, то за последние сутки официально зарегистрировано 57 случаев.

Сказывается полное несоблюдение санитарных норм и дистанции. Виктория Мозгачева

«С сегодняшнего дня возобновляется работа городского штаба. Нужно усиленно вести подготовку к возможному ухудшению эпидситуации. Ранее мэрия провела большую подготовительную работу, и мы постараемся, чтобы это не было потеряно. Проверим также состояние наших дневных стационаров, не пострадало ли что-то из оборудования, хотя все было под охраной», — сказала вице-мэр.

«Лекарства и оборудование есть в запасе, койко-места подготовлены. Паниковать не нужно. Однако призываю граждан соблюдать все меры предосторожности, гигиену, носить маски. Максимально избегать массового скопления людей, поскольку в столице много иногородних, приезжих из областей, где эпидемиологическая ситуация была не очень хорошей. Поэтому риски есть», — предупредила Виктория Мозгачева.

С марта в республике зарегистрировали 48 тысяч 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.