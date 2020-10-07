В Кыргызстане за сутки выявили 298 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 57 случаев, в Оше — 20, Чуйской области — 10, Ошской — 61, Таласской — 8, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 47, Баткенской — 89.

С марта в республике зарегистрировали 48 тысяч 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.