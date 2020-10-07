В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 154 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 154 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 12 человек, в Оше — 23, в Чуйской области — 5, в Ошской — 48, в Таласской — 2, в Иссык-Кульской — 13, в Джалал-Абадской — 28, в Баткенской — 23.

За весь период выздоровели 43 тысячи 798 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.