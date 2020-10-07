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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Возле отеля «Достук» митингующие отобрали телефон у журналиста Kaktus.media

На журналиста Kaktus.media Танзилю Мингалиеву возле отеля «Достук» напали митингующие. Об этом 24.kg сообщили в редакции.

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Уточняется, что инцидент произошел в то время, когда журналист вела прямую трансляцию с места событий.

«Несколько пьяных людей окружили нашу коллегу, попытались напасть, им удалось отобрать телефон. Но дружинники помогли отбиться, телефон вернули», — сообщили коллеги Танзили Мингалиевой.

Отметим, это не первый случай нападения на журналистов на митинге сторонников Садыра Жапарова.

Напомним, в Бишкеке около отеля «Достук» собрались сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Участники акции протеста требовали, чтобы к ним вышли депутаты, которые участвовали во внеочередном заседании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167993/
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