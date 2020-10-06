Группа молодчиков пытается прорваться на внеочередное заседание парламента

В гостиницу «Достук» прибыла группа молодых людей. Они требуют от депутатов открытого заседания.

Группа пыталась войти в зал, где заседают депутаты. Охрана у входа пустила только их лидера Каната Келдибекова по прозвищу Тайсон.

Депутаты парламента уже третий час ждут остальных коллег и спикера Дастанбека Джумабекова.

Ранее вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров сообщил, что экстренное заседание парламента созвал спикер Дастанбек Джумабеков.

35 депутатов парламента, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра.

Фото 24.kg. Внеочередное заседание ЖК

Часть депутатов парламента, собравшаяся в Доме кино, — Каныбек Иманалиев, Кожобек Рыспаев, Дастан Бекешев — не хочет признавать новой властью их бывшего коллегу Садыра Жапарова и его сторонников.