После митингов из центра Бишкека вывезли около 20 тонн мусора

После митингов на площади Ала-Тоо и центральных улицах Бишкека сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» совместно с гражданскими активистами, волонтерами собрали и вывезли около 20 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, со вчерашнего дня сотрудники муниципального предприятия приводят в порядок город. На линии работают 661 дворник, 122 грузчика, 38 озеленителей, привлечено 55 единиц спецтехники.

В муниципалитете поблагодарили неравнодушных горожан, которые помогали «Тазалыку», убирали, подметали, привозили горячую еду и напитки.

«Материальный ущерб, причиненный в ходе митингов, подсчитывают», — отметили в мэрии.