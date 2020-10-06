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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

После митингов из центра Бишкека вывезли около 20 тонн мусора

После митингов на площади Ала-Тоо и центральных улицах Бишкека сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» совместно с гражданскими активистами, волонтерами собрали и вывезли около 20 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, со вчерашнего дня сотрудники муниципального предприятия приводят в порядок город. На линии работают 661 дворник, 122 грузчика, 38 озеленителей, привлечено 55 единиц спецтехники.

В муниципалитете поблагодарили неравнодушных горожан, которые помогали «Тазалыку», убирали, подметали, привозили горячую еду и напитки.

«Материальный ущерб, причиненный в ходе митингов, подсчитывают», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167931/
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