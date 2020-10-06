Алмазбек Атамбаев не вышел к своим сторонникам. Проблемы со здоровьем

У здания «Форума» в Бишкеке начался митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Перед участниками выступают депутат Ирина Карамушкина, освобожденные сегодня из камер член партии СДПК Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник ГКНБ Канат Сагымбаев, Фарид Ниязов и бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Последнему собравшиеся не дали слова, освистав его.

Участники митинга отметили, что во время вчерашних беспорядков не допустили мародерства.

«Кто-то сжег машину и избил фельдшера скорой помощи, но это не наши сторонники», — заявила Ирина Карамушкина.

Мээрбек Мискенбаев призвал политиков отдать власть молодым.

«Я больше всего хочу посмотреть в лицо предателям. Особенно, в глаза Исы Омуркулова. Интересно, какие у него глаза», — заявил Мээрбек Мискенбаев.

Его поддержал Канат Сагымбаев.

К митингующим пока не вышел Алмазбек Атамбаев. Сторонники проинформировали, что из-за проблем со здоровьем.